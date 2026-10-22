Sivas'ta bir ayda göçmen kaçakçılığına müdahale: 57 kişi ve 8 organizatör yakalandı

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 ay içinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmaları açıkladı. Yapılan 9 ayrı operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 57 yabancı şahıs muhafaza altına alınarak gerekli işlemler sonrasında geri gönderme merkezine sevk edildi.

operasyonların kapsamı:

Açıklamada, yakalamaların il genelinde çeşitli noktalarda gerçekleştirildiği ve müdahalelerin tespitler üzerine planlandığı belirtildi. Ayrıca, yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içinde naklini sağlayan 8 Türk vatandaşı çıkarıldıkları adli makamlarca Göçmen Kaçakçılığı suçundan cezaevine teslim edildi.

hedefler ve sürdürülen çalışmalar:

Emniyet yetkilileri, yapılan çalışmaların amacını vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak ve ülkedeki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemek olarak açıkladı. Açıklamada, bu kapsamda yürütülen çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

SİVAS'TA SON 1 AY İÇERİSİNDE YAPILAN DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONLARINDA 57 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI.