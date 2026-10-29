Sivas'ta cumhuriyetin 103. yılı birlik ve coşkuyla kutlandı

Sivas'ta 29 Ekim törenleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Atatürk Kongre Müzesi önünde düzenlenen tören programıyla başladı; kent protokolü ve halk, günün anlam ve önemini birlik içerisinde yaşadı.

Törenin akışı:

Program, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun'un tören aracından halkın bayramını kutlamasıyla açıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da tören sırasında okundu. Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek günün anlamına dair bir konuşma yaptı.

Vali Şimşek konuşmasında şunları söyledi: "Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bundan 103 yıl önce milletimiz tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geride bırakarak bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmış, büyük bir fedakarlıkla yürüttüğü milli mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanını ve istiklalini her şeyin üzerinde tutan milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmiş kendi geleceğini kendi iradesi ile belirleme kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. 29 ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz bu kararlılığın, inancın ve eşsiz mücadelenin en büyük eseridir".

Ödüller ve kültürel etkinlikler:

Tören kapsamında il genelinde düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında birinci olan öğrenci şiirini seslendirdi; ardından halk oyunları ekibi sahne aldı. Gün, tören geçişi ve halkın katılımıyla sona erdi.

Sivas'taki kutlamalar, Cumhuriyetin kuruluş ruhunun ve yerel toplumsal dinamizmin bir arada hissedildiği; protokolün ve halkın aynı duyguyla bayramı sahiplenmesiyle geçti.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YILI CUMHURİYETİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI SİVAS’TA COŞKUYLA KUTLANDI.