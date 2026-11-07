sivas'ta mevsimin ilk karı yaylalarda beyaz örtü oluşturdu

soğuğun memleketinde ilk kar:

Son günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Sivas genelinde hissedilir bir sıcaklık düşüşüne yol açtı. Kentin farklı bölgelerinde yağmur görülürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sivas iklimine özgü sert kış koşulları, mevsimin ilk karının görülmesiyle gündeme geldi.

yaylalarda lapa lapa kar:

Koyulhisar ilçesine bağlı Yağcılar köyünde yer alan Kalınpınar yaylasında yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. 2 bin 219 metre rakımlı yaylada gerçekleşen kar yağışı, bölgeye seyirlik görüntüler kazandırdı.

yerel etkiler ve görünüm:

Yağışın kırsal alanlarda yoğunlaşmasıyla yayla yolları ve araziler beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise yağmur biçiminde görülen yağış, yükseklerde yerini kara bıraktı. Bölge halkı ve ziyaretçiler, Kalınpınar'daki kar manzaralarını fotoğraflayarak paylaştı.

Mevsimin ilk karı, Sivas'ta kış hazırlıklarının hatırlanmasına ve yüksek kesimlerin erken beyaza bürünmesine neden oldu. Yetkililer, hava koşullarındaki değişikliklere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

SOĞUĞUN MEMLEKETİ OLARAK BİLİNEN SİVAS’TA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ. KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDEKİ YAYLALARA LAPA LAPA KAR YAĞDI.