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Sivas'ta Suşehri belediyesi otoparkında park halindeki otomobil küle döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki belediyeye ait sosyal tesis otoparkında park halindeki 06 GCG 630 plakalı otomobil alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta Suşehri belediyesi otoparkında park halindeki otomobil küle döndü

yangının çıktığı yer ve ilk müdahale:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediyeye ait bir sosyal tesis otoparkında park halindeki bir otomobilden duman yükseldi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Park halindeki araçta ilk belirlemelere göre kısa sürede alevlerin yayıldığı gözlendi. Söndürme çalışmaları için bölgeye itfaiye çağrıldı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

Suşehri Belediyesi itfaiyesi tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak alevlerin etkisiyle 06 GCG 630 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

soruşturma sürüyor:

Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak incelemelerini sürdürüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği açıklandı.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRDÜĞÜ...

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRDÜĞÜ YANGINDA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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