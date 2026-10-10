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Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı

İdris Alan, 3 Ekim seçimlerinin ardından Elazığ TSO başkanlığına yeniden seçildi; birlik, kapsayıcılık ve tüm üyeleri kucaklama sözünü yineledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı

seçim sonuçları ve başkanın mesajı:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) 3 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanı ve üst kurul üyelerini belirleyen oylama tamamlandı. Sandıktan çıkan sonuçla Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden göreve gelen İdris Alan, meclis salonunda üyelere hitaben birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Alan, seçim sürecinin ardından yaptığı konuşmada bu zaferin şahsi bir başarı veya sadece bir listenin kazanımı olmadığını belirtti. Seçimlerin, kentin üretim ve ticaret hayatını yansıtan bir sonuç olduğunu ifade ederek tüm kesimlere teşekkür etti.

alan'ın birlik ve kapsayıcılık vurgusu:

Konuşmasında Elazığ iş dünyasının farklı aktörlerine değinen Alan, "Bu zafer, alın teriyle üreten sanayicimizin, sabah ilk kepengi açan esnafımızın, toprağa umut eken üreticimizin, gece gündüz yol tüketen nakliyecimizin, kısacası Elazığ iş dünyasının zaferidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca üyeler arasındaki farklı tercihlerin oda için bir zenginlik olduğunu vurguladı.

"Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir" diyerek tüm üyelere eşit mesafede bulunma taahhüdünü yineledi. Alan, sandığa gidip kanaatini demokratik şekilde ortaya koyan her üyenin odayı güçlendirdiğini belirtti.

yeni dönemin öncelikleri:

Yeni dönemde vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Alan, şeffaf, kapsayıcı ve ortak akla dayalı bir yönetim sözü verdi. "Bu oda kurulduğu günden bu yana bu şehrin iş dünyasının ortak evidir. Bu çatının altında herkesin bir hatırası, herkesin bir hakkı vardır" şeklinde konuştu.

Alan, hedeflerini "daha güçlü bir oda, daha güçlü bir Elazığ" olarak özetledi ve kapılarının herkese açık olduğunu belirtti: "Bugünden itibaren Allah’ın izniyle hepinizin başkanıyım. Kapımız da gönlümüz de herkese sonuna kadar açıktır". Seçim sürecindeki tartışmaların geride kaldığını, bundan sonra önceliklerinin kentin ticaretini, istihdamını ve sanayisini ileri taşımak olacağını ekledi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ VE TOBB ÜST KURUL SEÇİM...

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ VE TOBB ÜST KURUL SEÇİM SONUÇLARININ KESİNLEŞMESİYLE BİRLİKTE MECLİS SALONUNDA ÜYELERE SESLENEN ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN, KONUŞMASINDA BİRLİK, VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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