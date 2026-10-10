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Elazığ TSO'da yeniden başkan seçilen İdris Alan: herkesin başkanıyım

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, yeniden seçilmesinin ardından birlik ve kapsayıcılık çağrısı yaptı; oy vermeyen üyelerin de aynı değerde olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ TSO'da yeniden başkan seçilen İdris Alan: herkesin başkanıyım

Seçim süreci ve sonuçlar:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda delegelerin belirlendiği meslek komitesi seçimlerinin ardından, 3 Ekim'de gerçekleşen oylamalarla Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Üst Kurul üyeleri belirlendi. Yapılan sayımların tamamlanmasının ardından mevcut başkan İdris Alan, yeniden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek görevine güven tazeledi.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından meclis salonunda konuşan Alan, seçimin tek bir listenin veya şahsi bir başarının ötesinde olduğunu vurguladı. Seçim sürecinin hitamında, kentte üretim ve ticaretle uğraşan tüm kesimlere teşekkür ettiğini söyledi.

"Bu zafer, alın teriyle üreten sanayicimizin, sabah ilk kepengi açan esnafımızın, toprağa umut eken üreticimizin, gece gündüz yol tüketen nakliyecimizin, kısacası Elazığ iş dünyasının zaferidir."

Birlik çağrısı ve kapsayıcılık:

Alan konuşmasında, kazanmanın sorumluluk getirdiğini ve asıl büyüklüğün kazandıktan sonra herkesi kucaklayabilmek olduğunu belirtti. Seçim boyunca ortaya çıkan görüş ayrılıklarının sandıkla geride kaldığını söyleyen Alan, kurumun bu şehir için ortak bir ev olduğunu hatırlattı.

"Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir" diyerek tüm üyelerine seslenen Başkan, hem kendisini destekleyenlere hem de farklı tercih kullananlara teşekkür etti. Alan, sandığa gidip kanaatini demokratik şekilde ortaya koyan her üyenin odanın güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Yeni dönemde vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını ilan eden Alan, Elazığ’ın ticaretini, istihdamını ve sanayisini ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Görevlerinin, odayı daha güçlü, itibarlı ve kapsayıcı bir yapıda gelecek kuşaklara teslim etmek olduğunu belirtti.

"Bugünden itibaren Allah’ın izniyle hepinizin başkanıyım. Kapımız da gönlümüz de herkese sonuna kadar açıktır." diyen Alan, üyelerin hangi tercihte bulunduğuna bakmadan sorunların çözümünde yanlarında olacaklarını vurguladı.

Konuşmasını "Daha güçlü bir oda, daha güçlü bir Elazığ!" hedefiyle noktalayan başkan, bu hedefe katkı sunmak isteyen her fikre ve emeğe kapılarının açık olduğunu belirtti. Alan ayrıca, odanın geçmişten gelen emeklerle inşa edildiğini, kendilerinin de bu mirası güçlendirerek sürdürmekle mükellef olduklarını sözlerine ekledi.

Elazığ TSO Başkanı Alan: &quot; Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir&quot;

Elazığ TSO Başkanı Alan: " Bana oy vermeyen üyem de benim üyemdir, canımdır, ciğerimdir"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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