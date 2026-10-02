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Siverek pazarında sabah arbede: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan pazarında sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı; jandarma müdahale etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek pazarında sabah arbede: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde Siverek Hayvan Pazarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık, kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Müdahale ve yaralanma:

Çok sayıda kişinin karıştığı arbedeye jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında yaralanan S.Ö. (30), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olayın tekrarlanmaması için jandarma, hayvan pazarındaki güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVEREK KAVGA

SİVEREK KAVGA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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