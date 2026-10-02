Siverek pazarında sabah arbede: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde Siverek Hayvan Pazarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık, kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Müdahale ve yaralanma:
Çok sayıda kişinin karıştığı arbedeye jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında yaralanan S.Ö. (30), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik önlemleri ve soruşturma:
Olayın tekrarlanmaması için jandarma, hayvan pazarındaki güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİVEREK KAVGA
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