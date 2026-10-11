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Siverek'te kangalın çalınma anı kameraya yansıdı:

Siverek'te İ. G.'ye ait Kangal köpeği, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı; hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı, sahip yardım istiyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te kangalın çalınma anı kameraya yansıdı:

Olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin önünde bulunan Kangal cinsi köpek, ev sahibi İ. G.'ye ait olduğu belirtilen köpek, kimliği belirsiz iki kişi tarafından alındı. Olayın yaşandığı nokta, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi olarak kaydedildi.

Sahibi, köpeğinin kaybolduğunu fark edince çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan kontrol sonucunda, köpeğin alındığı anın kayıtlara yansıdığı tespit edildi.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtları:

Görüntülerde, iki kişinin köpeği elleriyle alıp bölgeden uzaklaştığı görülürken, olayın ayrıntıları ve kayıtların netleşmesi için çalışmalar sürüyor. Sahibin aktardığı bilgiye göre, çevredekilerin kamera kayıtları birleştirilerek hareket eden kişiler tespit edilmeye çalışıldı.

Polis ve sahibin çağrısı:

Sahip İ. G., köpeğinin bulunması için yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Olayın ardından polis ekipleri hakkında şikâyette bulunan İ. G.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Yetkililer, köpeği bulan veya şüphelilere ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların emniyete haber vermesini istiyor. Olayla ilgili inceleme ve araştırma devam ediyor.

SİVEREK İLÇESİNDE BİR EVİN KANGAL CİNSİ KÖPEĞİ, KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ TARAFINDAN...

SİVEREK İLÇESİNDE BİR EVİN KANGAL CİNSİ KÖPEĞİ, KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ TARAFINDAN ÇALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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