Başkentte uyuşturucu ticaretine ağır darbe: 109 gözaltı, 40 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve teminine yönelik bir haftalık kapsamlı çalışma yürütüldü. 25-31 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan operasyonlarda, toplam 109 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada hedeflenen adreslere yapılan operasyonlar, ticaret zincirinin kesilmesine yönelik eş zamanlı müdahaleler şeklinde gerçekleştirildi. Ekipler, gözaltına alınan şüphelilere ilişkin delil toplama ve suç bağlantılarını tespit etme çalışmalarını sürdürdü.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında miktar ve tür açısından dikkat çeken bulgular yer aldı. Aramalarda 85 bin 929 adet sentetik ecza, 2 kilogram 965 gram A.M. maddesi, 791 gram esrar, 532 gram kokain, 221 gram bonzai, 57 gram metamfetamin ve 49 adet Hint keneviri bulundu.

Bunların yanı sıra suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ile 159 bin 475 lira para ele geçirildi.

adli süreç ve değerlendirme:

Gözaltına alınan 109 şüpheliden 40’ı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilere yönelik soruşturma işlemleri ve delil değerlendirmeleri devam ediyor.

Yetkililer, yakalanan miktarların ticaret ağı açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, operasyonların bölgede uyuşturucu tedarikinin zorlaştırılmasına ve sokak arzının azaltılmasına katkı sağlayacağını bildirdi. Ayrıca delillerin analiziyle bağlantılı yeni isim ve adreslere ulaşılması halinde ek operasyonların olabileceği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER