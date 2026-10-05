Siverek'te şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Adıyaman-Siverek karayolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 47 AEV 502 plakalı otomobil şarampole girdi.

Kazada sürücü H.A. (30) ile araçta bulunan yolcular K.D. (21) ve Y.İ.A. (17) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

soruşturma:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti ve olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SİVEREK KAZA