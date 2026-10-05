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Siverek'te şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

Adıyaman-Siverek yolunun 15. kilometresinde şarampole giren 47 AEV 502 plakalı otomobilde sürücü H.A. ile K.D. ve Y.İ.A. yaralandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek'te şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Adıyaman-Siverek karayolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 47 AEV 502 plakalı otomobil şarampole girdi.

Kazada sürücü H.A. (30) ile araçta bulunan yolcular K.D. (21) ve Y.İ.A. (17) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

soruşturma:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti ve olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SİVEREK KAZA

SİVEREK KAZA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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