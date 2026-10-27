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Sivrihisar Cittaslow vizyonunu uluslararası platforma taşıdı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ATF26'da ilçenin tarihi, yerel değerleri ve Cittaslow hedeflerini sürdürülebilir turizm perspektifiyle anlattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar Cittaslow vizyonunu uluslararası platforma taşıdı

Sivrihisar'ın Cittaslow vizyonu uluslararası platformda:

Antalya'da düzenlenen International ATF26 Türkiye etkinliğinde gerçekleştirilen oturumda, Sivrihisar ilçesinin tarihi ve kültürel mirası, yerel yaşam değerleri ile Cittaslow (Sakin Şehir) vizyonu katılımcılara sunuldu. Oturumda konuşmacı olarak yer alan Habil Dökmeci, ilçenin özgün kimliğinin korunmasının ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Moderatörlüğü Lokman Atasoy üstlendi.

Hızlanan dünyada yerel kimliklerin korunması:

"Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler: Yerel Yaşam, Özgün Deneyimler" başlıklı oturumda, şehirlerin yalnızca turistik merkezler değil; geçmişin izlerini taşıyan, yerel kültürü yaşatan ve insan odaklı yaşamı destekleyen mekânlar olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, Sivrihisar'ın köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve kendine has yaşam kültürünün korunmasının, bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini güçlendireceği konusunda hemfikir oldu.

Yerel üretici ve kültürel miras odaklı yaklaşım:

Oturumda öne çıkan başlıklardan biri, yerel üreticilerin turizmden daha fazla pay almasının sağlanması ve geleneksel değerlerin yaşatılması oldu. Bu yaklaşımın, Sivrihisar'ın turizm potansiyelini geliştirerek yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel yaşam biçimlerinin korunması gerektiği belirtildi.

Cittaslow süreci ve sürdürülebilir gelecek:

Sivrihisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların, ilçenin tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyarak daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi amaçladığı ifade edildi. Cittaslow sürecinin, Sivrihisar'ın kendine özgü kimliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacağına dikkat çekildi. Antalya'daki oturum, ilçenin bu vizyonunu uluslararası düzeyde tanıtmak ve paylaşmak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN INTERNATİONAL ATF26 TÜRKİYE...

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN INTERNATİONAL ATF26 TÜRKİYE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMDA İLÇENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI, YEREL YAŞAM DEĞERLERİNİ VE CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) VİZYONUNU ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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