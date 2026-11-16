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Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı

Sivrihisar İlçe Müftülüğü, gençlerin millî ve manevi değerlerle yetişmesi için sabah namazı, fidan dikimi ve yatsı programları düzenledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı

Sivrihisar İlçe Müftülüğü gençlere yönelik etkinliklerde yoğun program gerçekleştirdi

Sivrihisar İlçe Müftülüğü, ilçe genelinde birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek ve gençlerin millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bir dizi dinî, sosyal ve kültürel etkinlik düzenledi. Hafta boyunca sürdürülen çalışmalar yerel toplumun farklı kesimlerini buluşturdu ve gençlerle doğrudan etkileşim kuruldu.

sabah namazı buluşması ve toplum katılımı:

Programlar çerçevesinde Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla bir sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla namaz sonrası katılımcılara çorba ikramı yapıldı; etkinlik, mahalle sakinleri ve gençlerin bir araya gelmesine olanak tanıdı.

ağaç dikimi ve gençlere yönelik manevi çalışmalar:

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca Yunus Emre Camii'nde ortaokul öğrencileri ve Sinanpaşa Camii'nde liseli gençlerle bir araya gelinerek yatsı namazı programları düzenlendi; etkinliklerin sonunda ortaokul öğrencilerine siyer kitabı hediye edildi.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, düzenlenen faaliyetlerle gençlerin hem dini bilgi hem de toplumsal sorumluluk bilincinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine, idarecilere, öğretmenlere ve programa katılan vatandaşlara teşekkür edildi.

SİVRİHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARINI PEKİŞTİRMEK...

SİVRİHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARINI PEKİŞTİRMEK, GENÇLERİN MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ DİNÎ, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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