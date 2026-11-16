Sabahın birlik sesi: Seyrantepe Camii'nde gençlerle ve mahalleyle buluşma

Tepebaşı İlçe Müftülüğü'nden sabah namazı buluşması

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlik, katılımcılar arasında dinî ve sosyal bir köprü kurulmasını hedefleyen sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Program akışı:

Cemaatle kılınan sabah namazının ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi ve ardından tesbihat yapıldı. Buluşmada cemaate hitap eden Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, birlik ve beraberliğin önemine ve sabah namazının ruhî değerine dikkat çekti.

Katılımcılar ve kapanış:

Programda din görevlileri, manevi danışmanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri yer aldı. Yapılan duanın ardından cami çıkışında cemaate ikram sunularak etkinlik sonlandırıldı.

TEPEBAŞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN SEYRANTEPE CAMİİ'NDE DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASINA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MAHALLE SAKİNLERİ KATILDI.