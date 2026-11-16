birlik çağrısıyla son bulan 22 yıllık husumet

köyde 22 yıllık husumet sona erdi:

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyünde yaşayan Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderleri ve barış komisyonunun çalışmasıyla sona erdi. Taraflar, uzun süren gerginliğin ardından barış teklifini kabul ederek anlaşmazlığı noktalamayı tercih etti.

tören ve uzlaşma süreci:

Barış merasimi, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde düzenlendi. Tören sırasında aile temsilcileri bir araya gelerek kucaklaştı ve 22 yıllık ihtilaf resmen geride bırakıldı. Uzlaşmanın sağlandığı tören, iki aile çevresinde memnuniyetle karşılandı.

kanaat önderleri ve komisyonun rolü:

Uzlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynayan isimler arasında Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen ve kanaat önderi Mahfuz Kavak, İzzettin Işık, Mehmet Abik, Mehmet Alper ve Burhan Yüksel yer aldı. Oluşturulan barış komisyonu ve kanaat önderlerinin girişimleri, tarafların güvenini kazanarak sürecin barışçıl şekilde tamamlanmasını sağladı.

Yıllar süren anlaşmazlığın sonlanması, her iki aile ve yakın çevresinde rahatlama ve olumlu bir hava yarattı; bölge aktörleri, benzer anlaşmazlıklarda arabuluculuğun önemine dikkat çekti.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE ATAÇ VE MUTLU AİLELERİ ARASINDA 22 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET, KANAAT ÖNDERLERİNİN ARAYA GİRMESİYLE SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BARIŞ MERASİMİYLE SONA ERDİ.