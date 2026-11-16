Dolar 50,3883 +0,09%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.255,22 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

birlik çağrısıyla son bulan 22 yıllık husumet

Batman’ın Kozluk ilçesindeki Ataç ve Mutlu aileleri arasındaki 22 yıllık husumet, kanaat önderlerinin arabuluculuğunda Kurtalan’da törende sona erdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

birlik çağrısıyla son bulan 22 yıllık husumet

köyde 22 yıllık husumet sona erdi:

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyünde yaşayan Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderleri ve barış komisyonunun çalışmasıyla sona erdi. Taraflar, uzun süren gerginliğin ardından barış teklifini kabul ederek anlaşmazlığı noktalamayı tercih etti.

tören ve uzlaşma süreci:

Barış merasimi, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde düzenlendi. Tören sırasında aile temsilcileri bir araya gelerek kucaklaştı ve 22 yıllık ihtilaf resmen geride bırakıldı. Uzlaşmanın sağlandığı tören, iki aile çevresinde memnuniyetle karşılandı.

kanaat önderleri ve komisyonun rolü:

Uzlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynayan isimler arasında Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen ve kanaat önderi Mahfuz Kavak, İzzettin Işık, Mehmet Abik, Mehmet Alper ve Burhan Yüksel yer aldı. Oluşturulan barış komisyonu ve kanaat önderlerinin girişimleri, tarafların güvenini kazanarak sürecin barışçıl şekilde tamamlanmasını sağladı.

Yıllar süren anlaşmazlığın sonlanması, her iki aile ve yakın çevresinde rahatlama ve olumlu bir hava yarattı; bölge aktörleri, benzer anlaşmazlıklarda arabuluculuğun önemine dikkat çekti.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE ATAÇ VE MUTLU AİLELERİ ARASINDA 22 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET, KANAAT...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE ATAÇ VE MUTLU AİLELERİ ARASINDA 22 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET, KANAAT ÖNDERLERİNİN ARAYA GİRMESİYLE SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BARIŞ MERASİMİYLE SONA ERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçük tezgahta büyük emek: Sivas'ta engeline rağmen üç çocuğunu okutan satıcı
images

Bebeği gibi baktığı yaşlı köpeği bebek arabasında parka çıkarıyor
images

Ara tatilini sınıf yerine çadırda geçiren coğrafya öğretmenleri
images

Bebek arabasında parka çıkan Shot: 11 yıllık dostunu torun gibi bakıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarlar’da organ bağışına dair farkındalık seferberliği

Küçük tezgahta büyük emek: Sivas'ta engeline rağmen üç çocuğunu okutan satıcı

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi