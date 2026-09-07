Edremit kaymakamı eğitim yönetimiyle yeni dönemi şekillendiriyor

Edremit kaymakamı yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Başı Okul ve Kurum Müdürleri Toplantısı, ilçedeki eğitim çalışmaları için yol haritası belirledi. Toplantı, Edremit Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

katılımcılar ve toplantı gündemi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen başkanlığında yapılan toplantıya Edremit Kaymakamı Zafer Engin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mesut Polat, Rasim Girgin ve Mehmet Barış Çevik ile ilçedeki resmi ve özel okul kurum müdürleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, eğitim projeleri, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve okul güvenliği gibi öncelikli konular ele alındı.

eğitimde öncelikler ve iş birliği:

Kaymakam Zafer Engin toplantıda yaptığı değerlendirmede yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Engin, yürütülecek çalışmaların koordinasyon ve iş birliği içinde sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak okul yöneticilerine yeni dönemde başarılar temennisinde bulundu. İlçe vizyonu doğrultusunda planlanan projelerin uygulanması ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi önümüzdeki dönemin ana eksenleri olarak belirlendi.

Toplantı, ilçedeki eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik adımların tartışıldığı, sorumluluk paylaşımı ve izleme mekanizmalarının konuşulduğu bir oturum olarak tamamlandı.

BALIKESİR'İN EDREMİT KAYMAKAMI ZAFER ENGİN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM BAŞI OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI’NA KATILARAK YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN HAZIRLIKLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.