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Skriniar derbi gecesinde ilk kez fileleri havalandırdı

Milan Skriniar, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş derbisinde 26. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Skriniar derbi gecesinde ilk kez fileleri havalandırdı

Skriniar derbide takımını öne geçirdi

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maçta tek gole imza atan Slovak stoper, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

gol anı:

Derbinin 26. dakikasında sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Skriniar, skoru değiştiren hamleyi yaptı. Dokunuşu sonrası gelen gol, ev sahibi tribünlerinden yoğun bir sevinç ve alkış aldı.

savunmadaki performans ve disiplin:

Skriniar, sadece golüyle değil savunmadaki kritik müdahaleleriyle de öne çıktı; siyah-beyazlı hücumlara karşı zaman zaman kilit hamleler yaptı. Bu mücadeleci oyun sırasında bir sarı kart gören tecrübeli oyuncu, maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının hem savunma hem de hücum organizasyonunda önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE&#039;NİN KAPTANI MİLAN SKRİNİAR, BU SEZON İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE...

FENERBAHÇE'NİN KAPTANI MİLAN SKRİNİAR, BU SEZON İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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