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Sobadan çıkan yangın Çamköy’de tek katlı evi kullanılamaz bıraktı

Düzce Çamköy'de sobadan başlayan yangın kısa sürede yayılarak Feyzullah Avağ’a ait tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi; itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:17

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sobadan çıkan yangın Çamköy’de tek katlı evi kullanılamaz bıraktı

Yangının çıkışı:

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Feyzullah Avağ'a ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredekiler durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerindeki tanıklar yangının hızlı yayıldığını belirtirken, itfaiye ekipleri ihbarın ardından yönlendirildi.

Müdahale ve hasar değerlendirmesi:

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Yangında yaralanan olmadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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