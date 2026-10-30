Sobadan çıkan yangın Çamköy’de tek katlı evi kullanılamaz bıraktı

Yangının çıkışı:

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Feyzullah Avağ'a ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredekiler durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerindeki tanıklar yangının hızlı yayıldığını belirtirken, itfaiye ekipleri ihbarın ardından yönlendirildi.

Müdahale ve hasar değerlendirmesi:

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Yangında yaralanan olmadı