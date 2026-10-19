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SOCAR Türkiye güven oyu aldı: 1,6 milyar dolarlık uzun vadeli refinansman tamamlandı

SOCAR Türkiye FAB ve Mizuho liderliğinde 22 bankadan oluşan sendikasyonla SOCAR garantörlüğünde 1,6 milyar ABD doları beş yıl vadeli refinansman sağladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

SOCAR Türkiye güven oyu aldı: 1,6 milyar dolarlık uzun vadeli refinansman tamamlandı

refinansmanın ana hatları:

SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek amacıyla First Abu Dhabi Bank PJSC ve Mizuho Bank liderliğinde uygun koşullarla 1,6 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansman sağladı. İşlem, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan katılan 22 bankanın yer aldığı bir sendikasyonla yürütüldü ve şirket için ek yükümlülük oluşturmayan yapı ile SOCAR garantörlüğünde beş yıl vadeyle tamamlandı.

Refinansman, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti ve piyasadaki benzer işlemler ile önceki kredilere kıyasla daha düşük faiz maliyeti ve uzun geri ödeme vadesi ile öne çıktı. İşlem SOFR +230 baz puan faiz oranı üzerinden fiyatlandı ve hedeflenen tutarın 1,8 katı talep aldı; bu durum SOCAR ve SOCAR Türkiye’nin finansal dayanıklılığına ve uluslararası piyasalardaki güvene işaret ediyor.

yönetim değerlendirmesi ve hukuk danışmanları:

SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, işlemle ilgili olarak 'Dünyanın güçlü finans kuruluşları FAB ve Mizuho liderliğinde, uygun koşullarla sağlanan bu büyüklükte bir refinansman, küresel piyasalarda belirsizliklerin halen sürdüğü bir dönemde SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırırken aynı zamanda projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini de gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

İşlemde şirketin hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP ve Omni Law Firm üstlendi.

SOCAR TÜRKİYE, UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN REFİNANSMANINI TAMAMLADI

SOCAR TÜRKİYE, UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN REFİNANSMANINI TAMAMLADI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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