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Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

Ukrayna'nın Soçi'ye düzenlediği insansız deniz aracı saldırısında 8 kişi yaralandı; sahil altyapısında kısmi hasar bildirildi, bölgedeki gerilim sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı:

Ukrayna'nın Rusya'nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi yaralandı, bölge yetkilileri bildirdi. Olay, iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde yaşandı.

yaralanmalar ve altyapı hasarı:

Yetkililer, saldırı sonucu sahil altyapısının kısmen zarar gördüğünü açıkladı. Yaralananlara ilk müdahaleler yapıldı; durumlarıyla ilgili ayrıntılar sınırlı tutuluyor. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayda geçirildi.

bölgesel güvenlik ve resmi konut:

Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki resmi konutunun bulunduğu bölgeye yakın olması dikkat çekiyor. Olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken karşılıklı eylemlerin devam ettiğine işaret ediyor.

Ukrayna’nın Rusya’nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi...

Ukrayna’nın Rusya’nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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