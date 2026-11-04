Soğuk günlerde evcil dostlara dikkat: veterinerden hayati öneriler

kış bakımında öncelikler:

Havaların soğumasıyla birlikte kedi ve köpek sahiplerinin bakım rutinlerinde değişiklik yapması gerekiyor. Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, kış aylarında özellikle dışarı çıkış süreleri, tıraş uygulamaları, yıkama alışkanlıkları ve beslenme düzeni konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

dışarı çıkış süreleri:

Kara, soğuk ve yağışlı havalarda hayvanların dışarıda uzun süre tutulmaması gerektiğini vurguladı. "Hayvanların soğukta ve yağmurda çok fazla dışarıda kalmasını istemiyoruz, çünkü hasta olmaya daha yatkın oluyorlar." ifadesiyle, ihtiyaçları için kısa süreli dışarı çıkarmanın yeterli olduğunu belirtti. Uzun süre dışarıda kalması gereken durumlarda ise koruyucu kıyafet kullanımının önemine değindi ve özellikle köpekler için uygun giysilerin tercih edilmesini önerdi.

tıraş ve tüy bakımı:

Uzm. Vet. Hek. Tuğçe Kara, kış döneminde yapılan en sık hatalardan birinin hayvanların tıraş edilmesi olduğunu söyledi. "Biz zaten tıraşı özellikle kış döneminde çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü o tüyler bir yalıtım görevi görüyor ve hayvanı soğuktan koruyor." uyarısıyla, tüylerin kış boyunca korunmasının önemini vurguladı ve tıraş işlemlerinin kışa denk getirilmemesini istedi.

yıkama ve kurutma:

Kara, kışın yıkama sıklığının yaz dönemine göre azaltılabileceğini belirtti. Yağmur veya çamur sonrası komple yıkama yerine öncelikle patilerin temizlenmesi gibi lokal temizliklerin tercih edilebileceğini anlattı. Ayrıca yıkama sonrasında hayvanların mutlaka iyi kurutulması gerektiğini; ıslaklığın soğuğa bağlı sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini hatırlattı.

beslenme ve egzersiz dengesi:

Kış aylarında hareket azaldığı için enerji ihtiyacının da düştüğünü söyleyen Kara, bunun beslenme düzenine yansıtılması gerektiğini bildirdi. "Egzersizi azalıyorsa otomatikman yeme ihtiyacı da azalıyor." sözleriyle, kalori alımının egzersize göre ayarlanmasının önemine işaret etti ve gerektiğinde veteriner hekimlere danışılarak porsiyonlarda veya öğünlerde düzenleme yapılmasını tavsiye etti.

Genel olarak Kara, kış bakımında önceliğin hayvanların ısı dengesini korumak, ıslaklıktan uzak tutmak ve enerji ihtiyacını hareket düzeyine göre ayarlamak olduğuna dikkat çekti. Bu temel kurallara uyulduğunda soğuk hava koşullarında evcil hayvanların hastalanma riski önemli ölçüde azalacaktır.

UZMAN VETERİNER HEKİM TUĞÇE KARA