Soğuksu sentetik saha yenileniyor: sporcular için modern zemin

çalışma başlıyor:

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Soğuksu Sentetik Futbol Sahasınde, sporcuların daha güvenli ve elverişli koşullarda faaliyet göstermesi amacıyla zemin yenileme çalışmaları başlatıldı. Mevcut zemin sökülerek yerine modern sentetik çim yüzeyi serilecek; uygulama, sahayı antrenman ve müsabaka kullanımına uygun standartlara taşıyacak.

teknik süreç ve inceleme:

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, saha hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Ekipler mevcut zeminin durumu, altyapı drenajı ve yüzey kaplama aşamalarını değerlendirerek yenileme takvimini planladı. Güven, tesislerin bakım ve yenilenmesine önem verdiklerini vurgulayarak projenin sporcular için daha sağlıklı bir ortam sağlayacağını belirtti.

kullanım amaçları ve beklentiler:

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Soğuksu Sentetik Futbol Sahası, antrenman, müsabaka ve çeşitli sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla saha kullanım kalitesinin artması ve sporcu güvenliğinin iyileşmesi hedefleniyor. İl müdürlüğü, bakım ve kalite standartlarını koruyarak tesislerin düzenli kullanımını sağlamayı planlıyor.

KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SOĞUKSU SENTETİK FUTBOL SAHASI'NDA SPORCULARIN DAHA GÜVENLİ ŞARTLARDA FAALİYET GÖSTERMESİ AMACIYLA ZEMİN YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.