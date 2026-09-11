Kaçkar by UTMB’de uluslararası zirve heyecanı başladı

Kaçkar by UTMB ikinci yılında Ayder Yaylası'nda

Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları’nda ikinci kez kapılarını açtı. Organizasyona 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor; yarış, bölgenin uluslararası spor turizmi potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

ilk gün programı ve etkinlikler:

Kaçkar Ultra Trail Village alanında başlayan ilk gün, kit dağıtımlarıyla yoğun ilgi gördü. Gün içinde sporda kadınların güçlenmesine odaklanan "Run Like Her" paneli yapıldı; ayrıca katılımcılar için Shake Out Run ve yarış bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Etkinlikler, hem sporculara hem de yerel izleyicilere yönelik zengin bir program sundu.

elit atlet tanıtımları ve parkurlar:

Açılış seremonisinde yarışta mücadele edecek elit atletler tek tek tanıtıldı. Sporcular; Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K parkurlarında zirve mücadelesi verecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Uluslararası katılım ve kapsamlı etkinlik programı ilk günden dikkat çekerken, yarışın ilerleyen günlerinde parkurlarda yaşanacak mücadeleler ve bölgenin tanıtımına katkısı merakla bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, AYDER YAYLASI VE KAÇKAR DAĞLARI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE İKİNCİ KEZ BAŞLADI. 6 KITA VE 60 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA İLK GÜN HEYECANI GERİDE KALDI.