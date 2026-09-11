Dolar 48,5979 +0,14%
Euro 56,3929 +0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.879,97 -0,09%
EUR/USD 1,1600 -0,12%
Brent Petrol 105,06 -2,39%
--°

Kaçkar by UTMB’de uluslararası zirve heyecanı başladı

Ayder Yaylası'nda düzenlenen Kaçkar by UTMB, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuyla ikinci kez başladı; açılış günü programları ilgi çekti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:58

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 19:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaçkar by UTMB’de uluslararası zirve heyecanı başladı

Kaçkar by UTMB ikinci yılında Ayder Yaylası'nda

Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları’nda ikinci kez kapılarını açtı. Organizasyona 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor; yarış, bölgenin uluslararası spor turizmi potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

ilk gün programı ve etkinlikler:

Kaçkar Ultra Trail Village alanında başlayan ilk gün, kit dağıtımlarıyla yoğun ilgi gördü. Gün içinde sporda kadınların güçlenmesine odaklanan "Run Like Her" paneli yapıldı; ayrıca katılımcılar için Shake Out Run ve yarış bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Etkinlikler, hem sporculara hem de yerel izleyicilere yönelik zengin bir program sundu.

elit atlet tanıtımları ve parkurlar:

Açılış seremonisinde yarışta mücadele edecek elit atletler tek tek tanıtıldı. Sporcular; Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K parkurlarında zirve mücadelesi verecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Uluslararası katılım ve kapsamlı etkinlik programı ilk günden dikkat çekerken, yarışın ilerleyen günlerinde parkurlarda yaşanacak mücadeleler ve bölgenin tanıtımına katkısı merakla bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, AYDER YAYLASI VE KAÇKAR...

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK UTMB WORLD SERİES ETKİNLİĞİ OLAN KAÇKAR BY UTMB, AYDER YAYLASI VE KAÇKAR DAĞLARI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE İKİNCİ KEZ BAŞLADI. 6 KITA VE 60 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA İLK GÜN HEYECANI GERİDE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soğuksu sentetik saha yenileniyor: sporcular için modern zemin
images

Bolulu genç güreşçiler Koprivnica'da altın madalya peşinde
images

Aydınlı sultanlar setleri boş bırakmadı: Denizli BBSK 0-4
images

Federasyonda yeni dönem sınavı: Barış Korkmaz güven tazelemek istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı