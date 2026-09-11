Italiano iki değişiklikle Erzurumspor maçına çıktı

maç öncesi kararlar:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan 11'den iki isim değiştirerek Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK karşısına çıktı. Derbide sakatlanan sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte Kassoum Ouattara görevlendirildi, ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla bir maç men cezası alan Dusan Vlahovic'in yerine forvette Hyeon-Gyu Oh forma buldu.

beşiktaş'ın ilk 11'i:

Siyah-beyazlılar sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-Gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

yedekler ve kadro derinliği:

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy yer aldı. Teknik ekip, Vlahovic yokluğunda hücum rotasyonunu Oh ve Trossard merkezinde sürdürmeyi tercih etti.

vlahovic'in cezası ve etkisi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçındaki olayların ardından Dusan Vlahovic için 1 maç men cezası verdi; yapılan itiraz reddedildi. 26 yaşındaki Sırp santrfor, bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol kaydederek takıma önemli katkı sağlamıştı; cezalı olması nedeniyle Erzurumspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

rıdvan yılmaz'ın 100. maçı ve tören:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK karşısında 100. maçına çıkan sol bek Rıdvan Yılmaz için Başkan Serdal Adalı tarafından 100 numaralı forma takdim edildi. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 101 müsabakada görev aldı ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde giymiş, 2022-2023 sezonu başında Rangers'a transfer olmuş ve geçen yıl yeniden Beşiktaş'a dönmüştü.

ümit akdağ ve amatör branşların tribün turu:

Corendon Alanyaspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Erzurumspor FK karşısında ilk kez Beşiktaş'ın maç kadrosunda yer aldı; Akdağ önceki sezonda Antalya temsilcisi formasıyla 3 maçta görev almıştı. Ayrıca geçen sezonu şampiyon tamamlayan amatör branş sporcuları, müsabaka öncesi Tüpraş Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıkarak kazandıkları kupalarla beraber tribün turu yaptı ve taraftarların tezahüratlarıyla desteklendi.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, SON OYNADIKLARI FENERBAHÇE MAÇININ 11’İNE GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK YAPARAK ERZURUMSPOR FK KARŞISINA ÇIKTI.