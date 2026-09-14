Söğüt şenliklerinde kapsamlı güvenlik denetimi: 6 aranan şahıs yakalandı

Söğüt şenliklerinde güvenlik önlemleri ve sorgulama faaliyetleri

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sırasında güvenlik güçleri geniş kapsamlı kontrol ve sorgulama çalışmaları yürüttü. Etkinlik alanı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerle katılımcıların güvenliğinin sağlanmasına odaklanıldı.

Sorgulama ve denetim verileri:

Şenlikler süresince toplam 5 bin 412 şahıs, 3 bin 159 araç, 2 bin 867 Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) sorgusu ve 3 bin 243 Karagöz sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan kontroller neticesinde Asal ve UYAP kapsamında aranan 6 şahıs yakalandı.

Görev yapan birimler ve personel dağılımı:

Görev süresince 20 Jandarma Asayiş Timi, 10 Trafik Jandarma Timi ve 3 Jandarma Asayiş Komando Timi başta olmak üzere drone unsurları, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Terörle Mücadele (TEM) timleri ile bomba ve mayın arama köpek unsurları görev aldı.

Şenliklerin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla toplam 13 jandarma subayı, 57 astsubay, 5 uzman jandarma ve 143 jandarma uzman çavuş görevlendirildi.

Yetkililer, alınan önlemler ve yapılan kontroller sayesinde etkinliğin huzur ve güven içinde sürdüğünü bildirdi.

SÖĞÜT ŞENLİKLERİNDE 5 BİN 412 KİŞİ SORGULANDI, 6 ARANAN YAKALANDI