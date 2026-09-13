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Söğüt’te 745. şenliğe katılan Akın Gürlek’in protokol selamlaşması konuşuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt’te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı; Melek Mızrak Subaşı ile el sıkışmaması dikkat çekti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Söğüt’te 745. şenliğe katılan Akın Gürlek’in protokol selamlaşması konuşuldu

Adalet Bakanı akın gürlek son gün şenliklerine katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 745’incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son gününde ilçeye geldi. Etkinlik boyunca Bakan Gürlek, Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte alanda bulunan vatandaşları selamladı ve protokol tarafından karşılandı.

protokolde görülen selamlaşma anı:

Program sırasında protokolde oturanlarla tek tek tokalaşan Bakan Gürlek’in, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile el sıkışmaması gözlerden kaçmadı. O an için herhangi bir açıklama yapılmadı; organizasyon ve protokol kameraları bu detayı kayda geçirdi. Bu tür selamlaşma görüntüleri yerel medyada ve sosyal platformlarda kısa süre içinde ilgi gördü.

şenliğin tarihî ve toplumsal bağlamı:

Söğüt’te düzenlenen şenlikler, Osmanlı Devleti’nin kurucu ailesine atfedilen bir gelenek olarak öne çıkıyor. 745. kez düzenlenen organizasyon, bölge halkı için hem tarihî hatırlatma hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Bu bağlamda bakanın ziyareti, etkinliğe verilen ilgiyi ve merkeze çıkan protokol temaslarını daha görünür hale getirdi.

Etkinlik alanında gerçekleşen selamlaşma görüntülerinin yorumlanması farklı yönlerden yapılıyor; bazı gözlemciler bunun protokol yoğunluğuna bağlandığını, bazıları ise sembolik bir an olarak değerlendirdi. Resmî taraflardan bir açıklama gelmemesi, bu tür anların kamuoyunda tartışılmasına zemin hazırladı.

Genel olarak, şenlikler kapsamında yapılan konuşmalar, ziyaretler ve vatandaşlarla kurulan temaslar ön plandaydı; Bakan Gürlek’in alana gelişi ve protokolle olan selamlaşması, etkinliğin öne çıkan anlarından biri olarak kayda geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Söğüt şenlikleri için ilçeye geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek Söğüt şenlikleri için ilçeye geldi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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