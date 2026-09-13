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Söğüt'te 745'inci şenlikte türbe ziyaretleri siyasi heyetleri bir araya getirdi

Söğüt'te 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü, devlet ve siyasi isimlerin türbe ziyaretiyle başladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Söğüt'te 745'inci şenlikte türbe ziyaretleri siyasi heyetleri bir araya getirdi

tören son gününde türbe ziyareti:

Söğüt'te bu yıl düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü, program türbe ziyaretiyle başladı. Etkinlikler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin anısına sürüyor ve bu yıl 745'incisi gerçekleştiriliyor.

siyasi katılım ve ziyaret sırası:

Programa ilk gelen isim Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Destici ve beraberindeki heyet önce Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip dua etti, ardından Yörük çadırlarını gezdi. Türbeyi daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ile birlikte ziyaret etti; Macit burada dua etti ve türbe hakkında bilgi aldı.

eski bakanların katılımı ve sonraki program:

Türbeyi son olarak eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaret etti. İkiliye Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti. Ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in şenliklerin ardından türbeyi ziyaret edeceği öğrenildi.

TÜRBEYİ SON OLARAK ESKİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK VE ESKİ ENERJİ VE TABİİ...

TÜRBEYİ SON OLARAK ESKİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK VE ESKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ ZİYARET ETTİ. İKİLİYE MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR VE AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN YILDIRIM EŞLİK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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