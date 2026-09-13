Mercan Şehir Parkı'nda üçüncü kez caz akşamları başladı

etkinlik Mercan Şehir Parkı’nda kapılarını açtı:

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercan Caz Günleri, Mercan Şehir Parkı’nda başladı. İki gün sürecek etkinliğin açılış akşamında sanatçı Fikri Karayel ile Jülide Özçelik sahne aldı ve Tuzlalılar parkın doğal atmosferinde müzik dolu bir akşam geçirdi.

Parkın geniş yeşil alanı ve açık hava düzeni, izleyicilere samimi ve rahat bir konser deneyimi sundu. Aileler, gençler ve çocuklar akşam boyunca çimlere oturarak performansları izledi, etkinlik çevresinde sohbet ve müzik bir araya geldi.

başkanın mesajı:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, açılışta yaptığı konuşmada etkinliğin üçüncüsünün düzenlenmesinin, organizasyonun Tuzla’da kök saldığını gösterdiğini belirtti. Bingöl, "Yeniden Mercan Şehir Parkı’nda, yeniden müziğin etrafında, yeniden hep birlikteyiz. Göreve geldiğim günden bu yana üçüncüsünü düzenlediğimiz Mercan Caz Günleri’nin benim için de sizler için de ayrı bir yeri olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Bingöl ayrıca etkinliğin sadece bir konser serisi olmadığını vurgulayarak, kültür ve sanatın günlük yaşamın içinde yer almasını hedeflediklerini söyledi. "Sanatın, hayatın içinde olmasını istiyoruz" diyen Bingöl, çocukların ve gençlerin de bu ortamda yer almasının önemine dikkat çekti.

etkinliğin hedefleri ve toplum yararı:

Bingöl, Mercan Caz Günleri’nin her yıl büyüdüğünü ve farklı müzik türleri ile sanatçıları Tuzlalılarla buluşturduklarını belirtti. "Her yıl burada aynı parkta buluştuk, farklı ezgileri birlikte dinledik, güzel akşamları birlikte paylaştık. İlk günden bugüne Mercan Caz Günleri’nin büyüdüğünü, daha fazla insanın bu buluşmanın bir parçası olduğunu görmek benim için büyük bir mutluluk" sözleriyle, etkinliğin toplum bağlarını güçlendirmedeki rolüne işaret etti.

Bingöl, Mercan Şehir Parkı’nın yalnızca bir konser alanı değil, Tuzlalıların bir araya geldiği bir yaşam alanı olmasını amaçladıklarını ekledi. Gençlerin sahne deneyimi yaşaması, çocukların müzikle tanışması ve farklı kuşakların aynı etkinlikte bir araya gelmesi hedefler arasında yer alıyor.

ilk akşamın performansları ve teşekkür:

Etkinliğin açılış gecesinde sahne alan Fikri Karayel ve Jülide Özçelik, repertuvarları ve yorumlarıyla geceye renk kattı. İzleyiciler, sanatçıların seslendirdiği eserlerle keyifli vakit geçirirken, parkta caz ve pop unsurlarının iç içe geçtiği bir atmosfer oluştu.

Başkan Bingöl, gece sonunda sahne alan sanatçılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti: "3’üncü Mercan Caz Günleri’nin ilk akşamında sahnemizi güzelleştiren Fikri Karayel ve Jülide Özçelik’e bizlere unutulmaz bir gece yaşattıkları için gönülden teşekkür ediyorum. Tuzlalı komşularımızın coşkusu ve Mercan’ın eşsiz atmosferiyle yine hafızalarımızda kalacak bir akşam oldu."

Kapanışta Bingöl, etkinliğin geleceğe taşınacağını belirterek, müziğin ve sanatın Tuzla’da yaşamaya devam etmesini diledi ve "4’üncü Mercan Caz Günleri’nde görüşmek üzere" mesajını verdi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL VE FİKRİ KARAYEL