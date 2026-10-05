Söğüt’te mahalle aralarında kapsamlı 10 bin metrekarelik üstyapı çalışması başladı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Belediye tarafından yürütülen üstyapı dönüşümü ara mahallelerde hız kazandı. İlk etapta yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda mevcut kilit parke taşları ve kaldırımlar sökülerek zemin hazırlığı yapılıyor; hazırlıklar tamamlandığında malzeme ve yüzey yenilemeleri gerçekleştirilecek.

çalışmanın kapsamı:

Daha önce ilçedeki 5 ana cadde sıcak asfaltla yenilenmişti. Bu adımı takip eden uygulamada öncelik ara sokaklara verildi; çalışmalar etaplar halinde ilçenin farklı bölgelerinde sürdürülecek. Zemin hazırlığı sonrası kilit parke taşları ve kaldırımların yenilenmesiyle, sokak yüzeyleri daha düzenli ve dayanıklı hale getirilecek.

belediye açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Şehrimizin geleceğine yönelik gerçekleştirdiğimiz kapsamlı altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yatırımlarımızı da etap etap hayata geçiriyoruz. Daha önce 5 ana caddemizi sıcak asfaltla yeniledik. Şimdi ise ara mahallelerimizde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı etap etap ilerleterek Söğüt’ümüzün tamamında daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Altyapısından üstyapısına Söğüt’ümüzü hep birlikte yeniliyoruz" dedi.

Çalışmaların etaplanmış programı, ulaşım ve günlük yaşamı aksatmayacak şekilde planlanıyor. Belediye ekipleri, iş akışını koordine ederek kaynakların verimli kullanılmasına ve ilçenin tümünde eşgüdümlü bir yenileme sürecine odaklandıklarını belirtiyor.

BİLECİK'TE 10 BİN METREKARELİK ALANDA ÜSTYAPI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI