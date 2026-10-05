Dolar 49,1535 +0,09%
Euro 55,0355 -0,41%
Bist 12.469,32 +1,62%
Altın Gram 6.612,22 +0,52%
EUR/USD 1,1192 -0,58%
Brent Petrol 101,48 -0,75%
--°

Söğüt’te mahalle aralarında kapsamlı 10 bin metrekarelik üstyapı çalışması başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaklaşık 10 bin metrekarelik üstyapı yenileme çalışmaları başladı; kilit parke ve kaldırımlar etap etap sökülüp yenilenecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt’te mahalle aralarında kapsamlı 10 bin metrekarelik üstyapı çalışması başladı

Söğüt’te mahalle aralarında kapsamlı 10 bin metrekarelik üstyapı çalışması başladı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Belediye tarafından yürütülen üstyapı dönüşümü ara mahallelerde hız kazandı. İlk etapta yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda mevcut kilit parke taşları ve kaldırımlar sökülerek zemin hazırlığı yapılıyor; hazırlıklar tamamlandığında malzeme ve yüzey yenilemeleri gerçekleştirilecek.

çalışmanın kapsamı:

Daha önce ilçedeki 5 ana cadde sıcak asfaltla yenilenmişti. Bu adımı takip eden uygulamada öncelik ara sokaklara verildi; çalışmalar etaplar halinde ilçenin farklı bölgelerinde sürdürülecek. Zemin hazırlığı sonrası kilit parke taşları ve kaldırımların yenilenmesiyle, sokak yüzeyleri daha düzenli ve dayanıklı hale getirilecek.

belediye açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Şehrimizin geleceğine yönelik gerçekleştirdiğimiz kapsamlı altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yatırımlarımızı da etap etap hayata geçiriyoruz. Daha önce 5 ana caddemizi sıcak asfaltla yeniledik. Şimdi ise ara mahallelerimizde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı etap etap ilerleterek Söğüt’ümüzün tamamında daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Altyapısından üstyapısına Söğüt’ümüzü hep birlikte yeniliyoruz" dedi.

Çalışmaların etaplanmış programı, ulaşım ve günlük yaşamı aksatmayacak şekilde planlanıyor. Belediye ekipleri, iş akışını koordine ederek kaynakların verimli kullanılmasına ve ilçenin tümünde eşgüdümlü bir yenileme sürecine odaklandıklarını belirtiyor.

BİLECİK&#039;TE 10 BİN METREKARELİK ALANDA ÜSTYAPI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

BİLECİK'TE 10 BİN METREKARELİK ALANDA ÜSTYAPI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anneden 14 yıllık bekleyiş: 'ölü ya da diri, oğluma bir mezar istiyorum'
images

Kütahya'da cep saatinden duvar saatine 25 yıllık tutku koleksiyona dönüştü
images

Vakfın merhamet mirası sahipsiz dostlara uzandı
images

Osmaneli'de belediye pazar buluşması: talepler yerinde dinlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

Toygartepe’de beşinci yırtıcı kuş göçü etkinliği gökyüzünü doldurdu

Kavşakta çarpışma refüje savurdu: Karaman'da iki kişi yaralandı

Fabrika yangınının ardından havadan görüntülenen hasar bilançosu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp