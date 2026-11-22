Çalışmanın kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenli İletişim Güvenli Hayat projesi kapsamında Eski Otogar ve çevresinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada 27 vatandaşa dolandırıcılık çeşitleri ve özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

Verilen bilgiler ve önlemler:

Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı nasıl dikkat edeceklerini anlattı; telefon, SMS, e-posta veya sosyal medya üzerinden gelen taleplere karşı şüpheci yaklaşılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara kişisel ve finansal bilgilerini kimseyle paylaşmamaları ve şüpheli durumlarda emniyet birimlerine başvurmaları tavsiye edildi.

Diğer bilgilendirmeler:

Ayrıca ekipler, Toplum Destekli Polislik hizmetleri, Hayat 112 uygulaması ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yaparak yerel halkı bilgilendirdi. Çalışma, iletişim temelli dolandırıcılıklara karşı farkındalığı artırmayı ve vatandaşların korunmasını amaçlıyor.

BİLECİK'TE POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİREREK DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.