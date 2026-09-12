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Sokak uygulamasıyla geniş çaplı denetim: 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı

Malatya'da 99 ekip ve 245 personelin katılımıyla yapılan 24 saatlik denetimlerde bin 502 araç ile 7 bin 293 kişi sorgulanıp çok sayıda aranan yakalandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sokak uygulamasıyla geniş çaplı denetim: 7 bin 293 kişi sorgulandı, çok sayıda aranan yakalandı

Denetim kapsamı ve ana bulgular:

Malatya'da gerçekleştirilen 24 saatlik kapsamlı denetimlere 99 ekip ve 245 personel katıldı. Kent genelinde 70 farklı noktada sabit ve şok uygulamalar yapıldı; park ve bahçeler, metruk binalar, okul çevreleri ve umuma açık mekanlar kontrol edildi. Denetimler sırasında bin 502 araç ve 7 bin 293 şahıs sorgulandı.

Çalışmalarda çeşitli suç ve eksikliklere ilişkin çok sayıda yakalama gerçekleştirildi. Bunlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ifadesine yönelik aranması bulunan 4 şahıs, yoklama kaçağı 4 şahıs, hırsızlık şüphelisi 3 şahıs, kayıp olarak aranan 2 şahıs, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet eden 2 şahıs ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefet eden 7 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yer aldı. Ayrıca denetimlerde 1 kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarının sonuçları:

Narkotik ekiplerinin çalışmaları farklı mahallelerde sürdü. İkizce Mahallesi’nde 27 adet sentetik ecza, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde 11,13 gram sentetik kannabinoid, Hacı Abdi Mahallesi’nde 53,50 gram sentetik kannabinoid, Üçbağlar Mahallesi’nde 21 adet sentetik ecza ve Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde 1,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu bulgular, ekiplerin hedef odaklı saha çalışmalarının devam ettiğini gösterdi.

Trafik ve göç kontrolleri:

Trafik denetimleri kapsamında 3 bin 423 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, toplam 563 sürücü ve tescil sahibine cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 4 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 2 araç trafikten menedildi. Son 24 saatte kent genelinde 7 yaralamalı ve 5 maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi.

Mobil Göç Aracı’nda yapılan sistem ve evrak sorgularında 23 yabancı uyruklu şahsın kontrolü gerçekleştirildi; kontrollerde yakalanan 1 düzensiz göçmen gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MALATYA’DA DENETİMLERDE 7 BİN 293 ŞAHIS SORGULANDI

MALATYA’DA DENETİMLERDE 7 BİN 293 ŞAHIS SORGULANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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