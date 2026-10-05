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Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Muratlı-Süleymanpaşa yolu, yüksek enerji hattı değişimi öncesi güvenlik amacıyla kısa süreli çift yönlü kapatıldı; teller kontrollü şekilde kesildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Tekirdağ'da yüksek enerji hattı çalışması nedeniyle geçici yol kapaması

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Muratlı Caddesi üzerinden geçen yüksek enerji nakil hatlarının değişimi öncesinde Muratlı-Süleymanpaşa yolu kısa süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun aniden kapanması çevredeki vatandaşlarda şaşkınlık yaratırken, bazıları ilk etapta bölgede bir güvenlik operasyonu olduğunu düşündü.

çalışmanın amacı ve uygulama:

Yapılan çalışma, mevcut enerji nakil tellerinin güvenli bir şekilde değiştirilmesini kapsıyordu. Bu nedenle, tellerin kesilmesi sırasında araçların altında veya üzerinde kalmaması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye güvenlik önlemleri aldı ve yol araç trafiğine tamamen kapatıldı. Kesilen teller kontrollü şekilde yola düştü ve ekipler hemen müdahale ederek telleri parçalayıp kaldırdı.

etki, müdahale ve yolun açılması:

Yol kapalı olduğu için herhangi bir aracın tellerin altından geçmesi veya tellerin araçların üzerine düşmesi engellendi; böylece olası bir tehlike önlendi. Ekiplerin işlemleri tamamlamasının ardından çalışmalar sonlandırıldı ve Muratlı-Süleymanpaşa yolu tekrar çift yönlü araç trafiğine açılarak ulaşım normale döndü. Bölgedeki halk, uygulamanın ne için yapıldığını çalışmaların başlamasıyla birlikte anladı.

Olayda can veya mal kaybı bildirilmedi; güvenlik protokollerinin hızlı uygulanması, çalışmanın düzenli ve kontrollü biçimde tamamlanmasını sağladı.

Polis yolu kesti, herkes merakla izledi: Gerçek saniyeler sonra ortaya çıktı

Polis yolu kesti, herkes merakla izledi: Gerçek saniyeler sonra ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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