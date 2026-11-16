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Söke-Novada kavşağında yeni düzenleme: köprüler ve çift üst geçit geliyor

Çerçioğlu: Söke-Novada farklı seviyeli kavşakta 2,1 km sıcak asfalt, 373 m çift üst geçit ve 2 yeni köprüle trafik rahatlayacak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke-Novada kavşağında yeni düzenleme: köprüler ve çift üst geçit geliyor

Söke-Novada kavşağı çalışmalarında son durum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke-Novada Farklı Seviyeli Kavşak projesindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Proje, yaz aylarında yoğunlaşan turistik güzergâhlarda yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.

yapım detayları:

Proje kapsamında 2,1 km sıcak asfalt yol, 373 metrelik çift üst geçit ve 2 yeni köprü inşa ediliyor. Çalışmaların ilerleyişi hakkında konuşan Çerçioğlu, bölge trafiğine nefes aldıracak bu düzenlemenin ulaşım güvenliği ve akışını iyileştireceğini belirtti.

tamamlanan işler ve sonraki adımlar:

Bugüne kadar Kuşadası yönü ve Novada AVM önündeki duvar imalatları tamamlandı, Kuşadası kavşak kolundaki geçici servis yolu trafiğe açıldı. Otogar ve Emniyet yönündeki yeni köprüler ile altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Didim-Bodrum güzergâhında farklı seviyeli kavşağın hizmete alınacağı ifade edildi.

Başkan Çerçioğlu, "Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisiyle her alanda çalışmaya ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" mesajını vererek projenin önemine vurgu yaptı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;SÖKE NOVADA KAVŞAK PROJESİ DEVAM EDİYOR&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "SÖKE NOVADA KAVŞAK PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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