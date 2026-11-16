OMÜ'nün COP31 katılımı: 11 projeyle iklim politikalarına bilimsel katkı

OMÜ'nün COP31 sunumu ve hedefleri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kabul edilen 11 bilimsel proje ile iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı. Üniversitenin projeleri iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda odaklanıyor ve bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor.

akademi, politika ve uygulama bağlantısı:

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, COP31'in üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve bilim insanları arasında yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Turan'a göre iklim mücadelesi sadece sera gazı azaltımı değil; atık yönetimi, su kaynakları korunması, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını da kapsıyor. Üniversitelerin görevini üç başlık altında topladı: bilimsel araştırmayla çözüm üretmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve kampüslerinde sürdürülebilir yaşam modellerini hayata geçirmek.

kampüs uygulamaları ve döngüsel ekonomi örnekleri:

Kurupelit Kampüsü'nde yürütülen uygulamalar arasında güneş enerji sistemleri, gölet ve su kaynağı koruma çalışmaları, atıkların kaynağında ayrıştırılması, mobil atık getirme merkezi, geçici atık depolama alanları ile ikinci el eşya ve giysi mağazası yer alıyor. Özellikle organik atıklar kampüste komposta dönüştürülerek yeşil alanlarda kullanılıyor; Turan bunu döngüsel ekonominin somut bir uygulaması olarak nitelendirdi ve kampüsün kaynak verimliliğiyle çevresel etkinin azaltıldığı bütüncül bir sürdürülebilir model olmasını amaçladıklarını belirtti.

bilimsel projelerin odaklandığı öncelikler:

Prof. Dr. Turan, OMÜ'nün kabul edilen projelerinin disiplinlerarası yaklaşımla hareket ettiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz koordinasyonunda hazırlanan bir proje ile Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık bahçelerinin karbon tutma potansiyelinin belirlenmesi ve haritalandırılması hedefleniyor. Elde edilecek verilerin Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi kapsamında tarımsal alanların karbon yutak kapasitesine ilişkin politika geliştirmede katkı sağlaması bekleniyor.

doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar:

OMÜ'nün Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu' projesi COP31'in Yeşil Bölgesi'nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pavilyonunda tanıtıldı. Proje kapsamında Kızılırmak Deltası'nda 20 hektarlık alanda yürütülen hasır otu sökümüyle özellikle nesli tehlike altındaki kızkuşu başta olmak üzere kuşların üreme alanları iyileştirildi. Bu müdahaleler sulak alan ekosisteminin korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve bozulan doğal yaşam alanlarının yeniden işlevsel hale getirilmesini amaçlıyor.

Prof. Dr. Turan, COP31'in üniversitelerde yürütülen araştırmaların uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve bilimsel çalışmaların kamu politikalarına ve günlük yaşama yansıtılmasının önemine dikkat çekti. Üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilecek ortak projelerin zirvede ortaya konulan hedeflerin somut uygulamalara dönüşmesinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Turan'a göre iklim mücadelesi gelecek nesillere bırakılacak bir görev değil, bugünün kararlarıyla şekillendirilmesi gereken ortak bir sorumluluk.

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI VE ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. NURDAN GAMZE TURAN, COP31'İN BİLİM İNSANLARI, ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ARASINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.