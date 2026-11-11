Kurtulmuş mecliste partilerin görüşlerini dinledi: izleme komisyonu için temaslar

Kurumlar arası temaslarda öncelik izleme komisyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak İzleme Komisyonu konusunda görüş almak üzere siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Ziyaretler, komisyonda yer alacak sayısal dağılım ve çalışma usul esasları başta olmak üzere partilerin önerilerinin alınması amacını taşıdı.

DEM Parti görüşmesi:

Kurtulmuş, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Hatimoğulları ve Bakırhan, Kurtulmuş'u makamında karşıladı. Görüşme basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü ve toplantı sonrası taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

AK Parti görüşmesi ve açıklamalar:

DEM Parti ziyaretinin ardından Kurtulmuş, AK Parti grubunu ziyaret etti. AK Parti tarafında toplantıda Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce 10 Ağustos itibarıyla yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" uyarınca, kanunun 7âıncı maddesinin 5âinci fıkrası gereğince TBMM uhdesinde bir İzleme Komisyonu kurulmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Güler, "Sayın başkanımız diğer siyasi parti gruplarını ziyaret ederek, onların görüş ve önerilerini aldı" diyerek, AK Parti'nin sayısal dağılım ve çalışma usul esaslarına dair görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

Güler ayrıca bu ziyaretin özel bir görüşme niteliğinde olduğunu belirterek, diğer parti gruplarının da önerilerinin ortaya konulacağını ve önümüzdeki günlerde daha geniş çerçevede görüşlerin paylaşılacağını söyledi. AK Parti temsilcileri, kanunun adının da dikkate alınarak komisyonda TBMM nezdinde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair bir İzleme Komisyonu" şeklinde bir düzenlemenin yer alacağını vurguladı.

Her iki ziyaret de basına kapalı gerçekleşti ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, tüm grup ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından görüşmelerin sonucuna ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ KAPSAMINDA AK PARTİ’YE ZİYARETTE BULUNDU.