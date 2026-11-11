Tekirdağ meclisinde istifa krizi: salonu terk eden gruplar toplantıyı 13 kasım'a erteledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, Başkan Candan Yüceer’in parti değişikliği ve ardından yaşanan istifa sürecinin gölgesinde tartışmalarla başladı. Toplantıya katılmama kararı alan CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinin salonu terk etmesi, yeterli çoğunluğun sağlanamamasına yol açtı ve oturum 13 kasım tarihine ertelendi.

Yeni Parti'nin tepkisi ve bina önündeki açıklama:

Toplantı öncesi Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce ile parti yöneticileri ve meclis üyeleri belediye binası önünde toplandı. Yüce, vatandaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmanın siyasi sorumluluklarının başında geldiğini belirtti ve Candan Yüceer’in partisinden istifa etmesini bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi. Yüce ayrıca Yüceer’in kurultay delegeliğinden feragat ettiğini aktararak yaşanan süreci doğru bulmadıklarını ve seçmen iradesini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP'nin protestosu ve meclis içindeki gelişmeler:

Meclis salonunda CHP Grup Sözcüsü Varol Türel, 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak seçilen Candan Yüceer’in partiden ayrılmasını eleştirdi. Türel, CHP’li meclis üyelerinin söz konusu gelişmeyi protesto ederek daha önce 9 Eylül 2026 tarihli toplantıya katılmadıklarını anımsattı ve Yüceer’in kısa sürede bir partiye katılıp sonra istifa etmesinin düşündürücü olduğunu söyledi. Türel, "Biz makamların değil, ilkelerin tarafındayız" ifadelerini kullandı; bu açıklamanın ardından CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da konuya ilişkin konuştu; Akay, Candan Yüceer’in kendisine herhangi bir başvurusu olmadığını belirtti ve sürece dair doğrudan bilgisi bulunmadığını söyledi. Akay, ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın iki gün önceki canlı yayına atıfla gündeme gelen iddialara değindi ve "Benim işim hizmet etmek" diyerek gündelik hizmete odaklandığını belirtti.

Yaşanan açıklamalar ve CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner yoklama yaptı. Yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısının 13 kasım tarihine ertelenmesine karar verildi.

Bu gelişme, yerel yönetimdeki karar alma süreçlerini geçici olarak etkileyebilir; meclis gündemindeki konuların tamamlanması için erteleme sonrası yeni bir yoklama ve katılım sağlanması gerekecek. Siyasi grupların tutumları, belediyenin önümüzdeki dönem çalışmalarının ritmini belirlemede belirleyici olmaya devam edecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, SİYASİ TARTIŞMALARA SAHNE OLDU.