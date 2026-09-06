Söke'de 104 yıllık kurtuluş gururu törenle anıldı

Törene katılım ve açılış:

Bu yıl Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, geniş katılımlı bir törenle kutlandı. Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin konmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; tören alanında kısa süreli bir anma havası oluştu.

Başkan Arıkan'ın konuşması:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada 6 Eylül'ün ilçeye ve millet tarihine verdiği mesajı hatırlattı. Başkan Arıkan, konuşmasında şunları ifade etti: 'Bugün tarihimizin en onurlu günlerinden birini, güzel Söke’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Eylül esarete başkaldırının, işgale direnişin, Kuvayı Milliye ruhunun ve bağımsızlığın günüdür. Kurtuluş günümüz, özgürlük günümüz, doğum günümüz kutlu olsun.'

Arıkan, Söke'nin Milli Mücadele yıllarında maruz kaldığı zorluklara ve halkın gösterdiği direnişe vurgu yaptı. Söke halkının 'Bu vatan bizimdir' diyerek işgale karşı koyduğunu belirten Arıkan, ilçede mücadele eden kahramanlara da değindi: özellikle Cafer Efe ve Çavdar’ın komutanı Murat Efe'nin isimlerini anarak onların fedakârlıklarının Kurtuluş Savaşı'na moral ve güç verdiğini söyledi.

Anma etkinlikleri ve gösteriler:

Konuşmaların ardından tören programı, öğrenci topluluklarının okuduğu şiirlerle devam etti. Etkinliklerde yer alan gençler, kurtuluş mücadelesinin önemini yansıtan eserlerle anma törenine duygusal bir boyut kattı.

Gecenin kültürel bölümünde ise Zeybek Halk Oyunları gösterisi sunuldu. Halk oyunları ekibinin performansı, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi ve kutlama programına renk kattı.

Başkan Arıkan, konuşmasının sonunda Kurtuluş Savaşı'nın bıraktığı manevi mirasa sahip çıkma çağrısını yineleyerek, 'Kuvayı Milliye Efeleri’nin torunları olarak Kurtuluş Savaşı’nı ve kurtuluş kahramanlarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Vatanımızın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve Mustafa Kemal’in gösterdiği yoldan bir adım dahi ayrılmayacağız' mesajını paylaştı.

SÖKEDE 6 EYLÜL TÖRENİ