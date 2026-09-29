Söke'de Akeller Caddesi'nde çarpışma: üç kişi yaralandı

kaza raporu:

Aydın'ın Söke ilçesinde öğlen saatlerinde Akeller Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AUF 064 plakalı araç ile motosiklet yol üzerinde çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle otomobil aydınlatma direğine çarparken motosiklet sürüklendi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine ilişkin resmi sağlık bilgileri henüz paylaşılmadı.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanığı ifadeleri ve sahadaki bulgular üzerinden olayın seyrini netleştirmeye çalışıyor.

SÖKE’DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI