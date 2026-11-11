söke'de ata tohumlarından yetişen kışlık fideler ücretsiz dağıtıldı

söke'de ata tohumları fideleri dağıtımı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi fidanlıklarında Ata Tohumları kullanılarak yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Söke'de vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Kampanya, yerel halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kısa sürede dağıtımlar tamamlandı.

Dağıtım etkinliğine Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katılarak vatandaşlara fideleri bizzat takdim etti. Fide alanlar, bahçelerinde üretim yapacaklarını belirtti; hem taze ve doğal ürün tüketimi hem de Ata Tohumları'nın yaygınlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

çalışmanın amacı ve sürdürülebilirlik:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışma, Ata Tohumları'nın korunması ve üretiminin sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Belediye fidanlıklarında seçilerek üretilen fidelerle, yerel tohum mirasının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Çerçioğlu, çalışmaların devam edeceğini vurgularken, 'Ata Tohumlarını gelecek nesillere taşımak, üretiminin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Fide dağıtımlarımıza kentimizin dört bir yanında devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

vatandaşa katkı ve yerel etki:

Dağıtılan kışlık fideler sayesinde vatandaşlar ev ve bahçelerinde üretim yaparak hem aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de kimyasal içermeyen, doğal ürünlere erişim imkanı bulacak. Ayrıca yerel ölçekte tohum çeşitliliğinin korunması ve bilincin artırılması açısından etkinliğin etkileri uzun vadeli planlara zemin hazırlayacak.

Etkinliğe katılanlar, belediyenin bu hassasiyetini ve uygulamadaki sürekliliğini memnuniyetle karşıladı ve özellikle Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması yönündeki çabalara teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENDİ FİDANLIKLARINDA ATA TOHUMLARINDAN YETİŞTİRDİĞİ MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ SÖKELİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI.