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Aydın’a 6 milyarlık yatırım: yollar tamamlanıyor, akıllı kavşaklar geliyor

Aydın’a toplam değeri 6 milyar lira olan yatırım hayata geçiriliyor; Selçuk-Ortaklar-Aydın ve Aydın-Denizli yolları yenilenecek, 17 akıllı kavşak kurulacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın’a 6 milyarlık yatırım: yollar tamamlanıyor, akıllı kavşaklar geliyor

Aydın’a büyük ulaşım yatırımı geliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente yeni ve kapsamlı bir yatırım kazandırıldığını açıkladı. Başkan Çerçioğlu, "Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projede hangi çalışmalar yer alıyor:

Açıklamaya göre ihaleye çıkarılan işler arasında Selçuk - Ortaklar - Aydın Devlet Yolu BSK yapımı ve Aydın - Denizli Devlet Yolu BSK onarımı bulunuyor. Bu kapsamlı yatırım ile bölünmüş yol standardındaki 46,5 kilometrelik Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun eksik kalan kısımları tamamlanacak ve 104,7 kilometrelik Aydın-Denizli güzergâhında gerekli BSK onarımları gerçekleştirilecek.

Şehir içi trafik düzenlemeleri ve zamanlama:

Şehir içi trafik akışını rahatlatmayı hedefleyen uygulamalar da projede yer alıyor; Söke’de 10 ve Nazilli’de 7 olmak üzere toplam 17 adet yeni nesil hemzemin akıllı kavşak hayata geçirilecek. İhale sürecine ilişkin olarak yetkililer, işin ihalesinin 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Çerçioğlu, yatırım sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayanlara kent adına şükranlarını sundu. Çerçioğlu, Aydın için çalışmaya devam edeceklerini ve vatandaşları hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;6 MİLYARLIK YATIRIMI AYDIN’A KAZANDIRIYORUZ&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "6 MİLYARLIK YATIRIMI AYDIN’A KAZANDIRIYORUZ"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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