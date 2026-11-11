Yerinde dinleme: kaymakam Abay üç mahallede talepleri değerlendirdi

İlçe genelinde yerinde inceleme yaptı

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında Karagözler, Beyköy ve Şirindere mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ziyaretler sırasında mahallelerin genel durumu, günlük yaşamı etkileyen konular ve öncelikli ihtiyaçlar yerinde ele alındı.

Muhtarlarla değerlendirme:

Kaymakam Abay, Karagözler Mahallesi Muhtarı Mehmet Demiray, Beyköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Uysal ve Şirindere Mahallesi Muhtarı Muharrem Efe ile görüşerek mahallelerin mevcut durumunu ve yerel düzeyde öne çıkan konuları değerlendirdi. Görüşmelerde özellikle altyapı, hizmet yönlendirmesi ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak talepler masaya yatırıldı.

Eğitim ve gençlerle buluşma:

Program kapsamında Abay, öğretmenler ve öğrencilerle de bir araya gelerek okullardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden kaymakam, öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitim faaliyetleri ve okul ihtiyaçlarına ilişkin detayları dinledi.

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişim, taleplerin yerinde tespit edilmesine ve gerekli yönlendirmelerin hızlı yapılmasına imkan sağladı. İncirliova Kaymakamlığı, bu ziyaretlerin kamu hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve vatandaş-kurum iletişiminin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını bildirdi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜREN İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY, KARAGÖZLER, BEYKÖY VE ŞİRİNDERE MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK MUHTARLAR, ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.