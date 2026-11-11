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Aliağa'daki patlamada ölen makine mühendisine son görev: gözyaşlarıyla uğurlandı

HABAŞ'taki patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, Menemen'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşlarıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aliağa'daki patlamada ölen makine mühendisine son görev: gözyaşlarıyla uğurlandı

Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden mühendis uğurlandı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, Menemen’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törenin yapıldığı yer ve katılımcılar

Cenaze töreni, Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camiinde gerçekleştirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, siyasi partilerin il başkanları ile Özçelik ailesinin yakınları katıldı.

Tören sırasında aile fertleri yoğun duygusal anlar yaşadı; anne Gülden Özçelik ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşlarını tutamazken, baba Nihat Özçelik ise tabutun başında bekledi.

Defin işlemi ve son ritüeller

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığına defnedildi. Törene katılanlar ve yakınları, genç mühendisin kaybı karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Olayın yaşandığı fabrikanın ardından düzenlenen tören, yakınlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşma ve Özçelik ailesine destek olma amacı taşıdı. Genç mühendisin cenazesi, sakin ve hüzünlü bir atmosferde toprağa verildi.

Aliağa’daki patlamada hayatını kaybeden genç mühendise gözyaşlarıyla veda

Aliağa’daki patlamada hayatını kaybeden genç mühendise gözyaşlarıyla veda

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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