Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

söke'de ev kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Söke'de 14 Ekim 2026'de bir evin kurşunlanması sonrası 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

söke'de ev kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Söke'de ev saldırısına ilişkin operasyonda iki tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Ekim 2026 tarihinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından başlatılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve beş farklı adrese eş zamanlı operasyon kararı alındı.

operasyon ve yakalama süreci:

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda belirlenen adreslere aynı anda girildi. Yapılan çalışmada 4 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı ve sorguların ardından kişiler adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 adet sentetik ecza ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen zanlılardan E.A. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi adli makamlar tarafından sürdürülüyor. Emniyetin yürüttüğü eş zamanlı operasyon, bölgedeki organize suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE BİR EVİN SİLAHLA KURŞUNLANMASI OLAYINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 4...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE BİR EVİN SİLAHLA KURŞUNLANMASI OLAYINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi
images

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi
images

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
images

Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanyaspor Kocaelispor maçına hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Selendi'de palyatif bakımda şefkat ve ekip çalışması öne çıktı

Protokol ziyareti: Metin Tokel ve Burhan Aktaş Erzurum'da

Bişkek'te parlamentolar yapay zekâ ve yasama ilişkisini tartışacak; Öztürkler KKTC'yi temsil ediyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi