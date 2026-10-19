söke'de ev kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Söke'de ev saldırısına ilişkin operasyonda iki tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Ekim 2026 tarihinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından başlatılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve beş farklı adrese eş zamanlı operasyon kararı alındı.

operasyon ve yakalama süreci:

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda belirlenen adreslere aynı anda girildi. Yapılan çalışmada 4 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı ve sorguların ardından kişiler adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 adet sentetik ecza ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen zanlılardan E.A. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi adli makamlar tarafından sürdürülüyor. Emniyetin yürüttüğü eş zamanlı operasyon, bölgedeki organize suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE BİR EVİN SİLAHLA KURŞUNLANMASI OLAYINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.