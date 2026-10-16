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Söke'de kesinleşmiş 12 yıllık hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'de binanın eklentileri içinde muhafaza edilen eşya hırsızlığından hükümlü olan M.F.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Söke'de kesinleşmiş 12 yıllık hapis cezası olan hükümlü yakalandı

soruşturma ve yakalama:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içinde yürütülen çalışma sonucu aranan bir şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonda, hakkında Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. F. (40) isimli şahıs yakalandı.

yakalama sonrası süreç:

Yakalanan şahıs, ilçe jandarma birimlerindeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmî prosedürlere uygun şekilde teslim edildi. İşlemler sonrası Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği bildirildi.

Olay, Söke ilçesi sınırları içinde gerçekleştirilmiş olup, soruşturma ve yakalama işlemlerini Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı yürütmüştür.

SÖKE’DE 12 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

SÖKE’DE 12 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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