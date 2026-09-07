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Bağlamanın sesi dededen toruna Samsun atölyesinde yankılanıyor

61 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Fehmi Sezer Yalçın, dededen gelen geleneği Samsun'da 25 yıldır bağlama yapımıyla sürdürüyor; usta sayısı azalıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bağlamanın sesi dededen toruna Samsun atölyesinde yankılanıyor

Bağlama atölyesinde nesiller boyu süren bir tutku

Fehmi Sezer Yalçın, Samsun'da 40 yılı aşkın süredir müzikle iç içe yaşayan 61 yaşında bir emekli müzik öğretmeni. Ailesinden gelen müzik ilgisini, yaklaşık 25 yıldır bağlama yapımıyla devam ettiriyor. Annesinin TRT ses sanatçısı, dedesinin ise müzisyen olması, Yalçın'ın erken yaşta müziğe yönelmesinde belirleyici olmuş.

Aile mirası ve mesleki yolculuk:

Halk eğitim merkezinde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde bağlama yapımını öğrenen Yalçın, kendi atölyesinde ürettiği enstrümanlarla geleneği yaşatıyor. Aile bağları ve eğitim hayatı, onun hem müziğe hem de bağlama yapımına bakışını şekillendirdi; bu bakış atölye çalışmasına ve ustalık anlayışına yansıyor.

Bağlama yapımının incelikleri:

Yalçın, bağlama yapımında kullanılan ağacın kuru olması gerektiğini vurguluyor. Yapım süreci, tercih edilen tekne türüne göre değişkenlik gösteriyor ve üretim genellikle 3 ila 6 ay arasında tamamlanabiliyor. Bu süre, malzemenin hazırlığından cilalama ve ses ayarına kadar geçen tüm aşamaları kapsıyor.

Usta eksikliği ve gelecek endişesi:

Samsun'da geçmişte yaklaşık 45 kişinin bağlama yapımıyla uğraştığını aktaran Yalçın, bugün bu sayının tek hanelere düştüğünü, ustaların "parmakla sayılacak kadar azaldığını" söylüyor. Gençlerin bu alana ilgisinin azaldığını belirten Yalçın, birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekiyor ve zanaatın yaşatılması için eğitim çabalarının sürmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yalçın'ın atölyesi, hem enstrüman üretimi hem de kültürel mirasın korunması açısından bir örnek teşkil ediyor. Bağlama yapımının teknik ve sabır gerektiren yönleri, ustaların deneyimiyle birleştiğinde gelecek kuşaklara aktarılabilecek değerli bir bilgi birikimi oluşturuyor.

SAZ VE BAĞLAMA USTASI FEHMİ SEZER YALÇIN (61)

SAZ VE BAĞLAMA USTASI FEHMİ SEZER YALÇIN (61)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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