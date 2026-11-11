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Söke'de yeşil vatan için fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Söke'de Ovacık Yaylası'nda düzenlenen Yeşil Vatan etkinliğine protokol, öğrenciler ve STK'lar yoğun katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de yeşil vatan için fidanlar toprakla buluştu

Söke'de yeşil vatan seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde düzenlenen Yeşil Vatan fidan dikim etkinliği Söke'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Ağaçlı Mahallesi yakınlarındaki Ovacık Yaylası mevkiinde yapıldı ve geleceğe nefes olması amacıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

yerel yönetimler ve kurumların katkısı

Söke Orman İşletme Şefliği öncülüğünde düzenlenen programda yerel protokolün katılımı dikkat çekti. Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Esat Çalık, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Fuçular, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Kent Konseyi Başkanı A. Orhan Demir katıldı.

öğrenciler ve gönüllülerle birlikte ağaçlandırma

Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci grupları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle katılımcılar hep birlikte fidan dikti. Geleceğe nefes hedefiyle yürütülen çalışmada öğrencilerin heyecanı ve gönüllülerin desteğiyle renkli görüntüler oluştu; ağaçlandırmanın ve doğal yaşamın korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

OVACIK YAYLASINDA DİKİM YAPILDI

OVACIK YAYLASINDA DİKİM YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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