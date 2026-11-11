Yerli meyveler COP31’te tanıtıldı: Anamur muzu ve Karaman elması ilgi gördü

Antalya'da COP31 mavi bölge girişinde yerli meyveler tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, Mavi Bölge girişindeki stantlarda katılımcılara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi. Yabancı konukların yerli meyvelere gösterdiği ilgi, organizasyona renkli görüntüler kattı.

standların sunumu ve tepkiler:

Mavi Bölge girişinde kurulan stantlarda ücretsiz olarak dağıtılan meyveler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegeler ve ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Bazı katılımcıların yüksek sesle "Anamur muzu" diye seslenmesi ve fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

üretici temsilcisinin mesajı:

MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, yerli muzun tanıtımını yapmak için etkinlikte bulunduklarını belirtti ve "Ülkemizin yerli muzunu COP31’e getirip, burada gelen vatandaşlarımıza iki tır muz hediye ediyoruz." dedi. Çatkaya, yerli muzun ithal muzdan daha kaliteli olduğunu savunarak analize açılabileceğini söyledi.

Çatkaya ayrıca üreticilerin örgütlenmesine vurgu yaptı: "Çiftçilerimiz bir araya gelsin, birlik olsunlar, kooperatif kursunlar. Kendi muzlarını sarartıp İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Konya’ya ve bütün illerimize doğrudan ulaştırsınlar. Doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmak, hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaktır. Üretimde kararlıyız, üretmeye devam edeceğiz."

Etkinlik kapsamında Anamur muzunun yanı sıra Karaman’da yetiştirilen elmalar da konuklara sunuldu; organizasyon, Türkiye'nin yerli üretimini uluslararası platformda tanıtma amacını taşıdı.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31’İN MAVİ BÖLGE GİRİŞİNDE YABANCI KONUKLARA ANAMUR MUZU VE KARAMAN ELMASI İKRAM EDİLDİ. YERLİ MEYVELERE YOĞUN İLGİ GÖSTEREN YABANCI KATILIMCILARIN "ANAMUR MUZU" DİYE SESLENMESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.