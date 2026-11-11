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Çaycuma'da toprak nefes aldı: 15 bin fidanla geleceğe yatırım

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Çaycuma'da düzenlenen etkinlikte bölge genelinde 15 bin fidan dikildi; Vali Osman Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte suladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Çaycuma'da toprak nefes aldı: 15 bin fidanla geleceğe yatırım

etkinlik alanı ve başlangıç:

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde düzenlenen törende, bölge genelinde 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; fidan dikimi sırasında renkli ve coşkulu görüntüler oluştu.

katılımcılar ve tören akışı:

Etkinliğe Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

orman çalışmalarının sonuçları ve bölgesel dağılım:

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu etkinlik öncesinde bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oflu, 11 Kasım'ın 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Millî Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlatarak, 2020'den bu yana Zonguldak genelinde 776 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ve dikilen fidanların yüzde 98'inin tuttuğunu aktardı.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bartın'da 4, Karabük'te 6 ve Zonguldak'ta 6 olmak üzere toplam 16 ayrı noktada, 138 hektarlık alana 15 bin fidan dikildi. Oflu, ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca fidan dikiminin geleceğe bırakılan önemli bir miras olduğu vurgulandı; dikilen fidanların korunması ve bakımının dikim kadar önemli olduğu mesajı paylaşıldı. Program, fidan dikimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Zonguldak&#039;ta 15 bin fidan toprakla buluştu

Zonguldak'ta 15 bin fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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