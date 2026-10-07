Dolar 49,1939 +0,04%
Euro 55,0080 -0,61%
Bist 12.083,16 -2,35%
Altın Gram 6.481,63 -2,13%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,48 +0,89%
--°

Söke'nin ana caddesinde altyapıdan kaldırıma kapsamlı yenileme

Aydın Büyükşehir ekipleri Söke Aydın Caddesi'nde sıcak asfalt, kaldırım ve altyapı çalışmalarıyla caddeyi yeniliyor; çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Söke'nin ana caddesinde altyapıdan kaldırıma kapsamlı yenileme

Söke Aydın Caddesi'nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Uygulama, caddenin konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik planlı bir yenileme kapsamında yürütülüyor.

Altyapı koordinasyonu ve eş zamanlı işler:

Çalışmalar, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından caddede sürdürülen yağmur suyu menfez ve boru hattı yapım çalışmaları ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu eş zamanlı yürütme sayesinde altyapı tamamlandığında yol ve kaldırım çalışmaları hızlıca ilerleyecek; program kapsamında kaldırım yapımı da planlanmış durumda.

Hedef: yenilenmiş caddeden hizmet almak

Altyapı ve yol yenileme çalışmaları tamamlandığında cadde, yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak. Yenilemenin trafik güvenliği, yaya konforu ve yağmur suyu tahliyesi üzerinde olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.

Belediye yönetiminin açıklaması:

Özlem Çerçioğlu çalışmalara ilişkin olarak şunları belirtti: "Aydınımız için çalışıyor, yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Söke ilçemizde de, Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan ile iş birliği içerisinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın".

Yetkililer, yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandığında Aydın Caddesi'nin daha güvenli ve konforlu bir görünüm kazanacağını, vatandaşların hizmetine eksiksiz şekilde sunulacağını ifade ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN SÖKE’DE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN SÖKE’DE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye ind...
images

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım
images

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor
images

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

OMÜ Bafra'da UYUMFEST'26 ile yeni öğrencilere oryantasyon

Elazığ'da tıbbi atık skandalı: Özel Medikal Hospital'a 501 milyon 568 bin lira ceza

Ordu'da jandarma silah imalathanesini ortaya çıkardı: 2 kişi tutuklandı

Minik öğrenciler can dostlarla duyarlılık dersi aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor