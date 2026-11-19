Etkinlik ve ana mesaj:

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) mutfağında gerçekleştirilen "Mezunumuz Mutfakta" uygulamalı baklava atölyesinde, EMYO Müdürü Prof. Dr. Osman Güldemir hem üretim tekniklerini hem de beslenme yaklaşımını aynı çerçevede değerlendirdi. Etkinlik sırasında vurgulanan iki temel nokta; Antep fıstığının işlem basamaklarıyla doğal yağının nasıl açığa çıkarıldığı ve diyetlerde yağın tamamen kesilmesinin taşıdığı sağlık riskleriydi.

Şoklama ve kısa kuru ısı uygulaması: fıstığın lezzetini nasıl artırıyor:

Prof. Dr. Güldemir, Antep fıstığının kabuğunu soymak, rengini korumak ve lezzetini yoğunlaştırmak için izlenen adımları uygulamalı olarak anlattı. Buna göre işlem üç aşamalı: önce kaynar suya daldırma, ardından buzlu suya çıkarma yoluyla kabukların kolay soyulması; sonrasında fazla suyu uzaklaştırmak için kuru ısıda kurutma; en son ise hafif kavurma ile fıstıktaki yağın harekete geçirilmesi. Bu zincirleme uygulama, kabuğun estetik görünümünü korurken, suyun uçmasıyla birlikte fıstığın kendi doğal yağının yüzeye çıkmasına ve lezzetin yoğunlaşmasına yol açıyor.

Güldemir, bu yaklaşımın sadece görsellik değil, lezzet taşıyıcılığı açısından da etkili olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: 'Antep fıstığı gibi gıdalarda kendilerinin yağları zaten var. Biz ne yaptık; bunu önce bir kaynar suya daldırdık, buzlu suya çıkarttık ki kabuklarını güzelce soyabilelim... Bir de hafif kavurduk ki hem su defolsun, su lezzetsiz, hem de fıstıktaki yağ biraz açığa çıksın, nihai ürün daha lezzetli olsun diye.' Bu uygulama, baklava gibi yağ ve aroma transferine dayalı ürünlerde sonuca doğrudan yansıyor.

Diyette yağın rolü ve yanlış inanışlar:

Etkinlikte dikkat çekilen ikinci boyut ise beslenmedeki yağ kullanımıydı. Prof. Dr. Güldemir, vücudun yağda çözünen vitaminleri alabilmesi için yağın diyetlerde yer almasının şart olduğunu vurgulayarak, özellikle A, D, E ve K vitaminlerinin emilimi açısından yağın önemine dikkat çekti. Ayrıca, 'Sıfır yağlı diyet uzun vadede çok büyük kronik rahatsızlıklara yol açıyor' uyarısını doğrudan ifade etti.

Güldemir, yağların türüne ve miktarına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti; miktara dikkat ederek, çeşitleyerek kullanılmaları ve aşırı hayvansal yağ tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bitkisel yağların, su ürünlerinin ve kuruyemişlerin taşıdığı elzem yağ asitlerinin beslenmede yer almasının önemini vurguladı ve pratik bir öneri olarak günlük tüketimde 'bir avuç kuruyemiş' benzeri ölçülerin yeterli olabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, EMYO'daki uygulamalı atölye hem mutfak tekniğinin inceliklerini hem de beslenme mantığını bir arada sunarak, gıda işleme yöntemlerinin lezzet üzerindeki etkisini ve dengeli yağ tüketiminin sağlık açısından gerekliliğini katılımcılara aktardı.

EMYO MÜDÜRÜ PROF. DR. OSMAN GÜLDEMİR, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU (EMYO) MUTFAĞINDA DÜZENLENEN "MEZUNUMUZ MUTFAKTA" ETKİNLİĞİNDE UYGULAMALI BAKLAVA YAPIMI SIRASINDA ÖĞRENCİLERE VE KATILIMCILARA BİLGİ VERDİ.