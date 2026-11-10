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Soma'da jandarma hem uyuşturucuya hem defineciliğe darbe: 1 kişi tutuklandı

Soma'da jandarma iki ayrı operasyonda bin 956 sentetik ecza ele geçirip bir kişiyi tutukladı; dört kişi de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soma'da jandarma hem uyuşturucuya hem defineciliğe darbe: 1 kişi tutuklandı

operasyonun ilk ayağı: uyuşturucu baskını

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda 8 Ekim'de bir adrese baskın düzenledi.

Baskında, Y.Ö. (21) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda toplam bin 956 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kaçak kazı operasyonu:

Jandarma ekiplerinin sahada icra ettiği diğer devriye faaliyetinde ise definecilere geçit verilmedi. Ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet ederek kaçak kazı yaptıkları tespit edilen dört şahsı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

soma'da denetimler sürüyor:

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin ilçe genelinde sürdürdüğü devriyeler ve istihbarata dayalı operasyonlar, suç unsurlarına karşı düzenli müdahalelerin devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer, benzer olaylara karşı vatandaşların da duyarlı olmalarını istiyor.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI ASAYİŞ...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI ASAYİŞ OPERASYONUNDA, BİN 956 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN 1 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, KAÇAK KAZI YAPAN 4 DEFİNECİ İSE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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